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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:39 Казалось, что в этом году определить фаворита было легко, однако не все журналисты сошлись во мнении. Легко, потому что в 2018 году паралимпиец, костанайский лыжник Александр КОЛЯДИН впервые в истории Казахстана выиграл золото в лыжном спринте на зимних Паралимпийских играх в Южной Корее. И это, пожалуй, самый заметный спортивный подвиг ушедшего года.

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