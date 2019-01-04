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§ NG.kz
Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось, что в этом году определить фаворита было легко, однако не все журналисты сошлись во мнении. Легко, потому что в 2018 году паралимпиец, костанайский лыжник Александр КОЛЯДИН впервые в истории Казахстана выиграл золото в лыжном спринте на зимних Паралимпийских играх в Южной Корее. И это, пожалуй, самый заметный спортивный подвиг ушедшего года.
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§ Vital
Re: Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:39
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паралимпиец
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§ Vital
Re: Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу. Сил нет, помнишь лыжник? Ты сопли пускал , что 250 000 американских денег. тебе задолжали. По всем СМИ тогда была тема. Дали? Тут даже пару статей было . Как щас? Спокоен ? Сердце не ёкнуло?
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§ Vital
Re: Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не чё не надо. . Я хочу что б ты помогал детям которые просят денег на лекарства. Дай им. Создай фонд. Нафиг тебе столько денег. Помоги детям, ты же сам был ... Хочу читать новость где не директор такси а парень который поднялся помог детям .
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