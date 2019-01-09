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§ NG.kz
В МВД прокомментировали обращение подозреваемого по делу о драке в Караганде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел прокомментировали появление обращения разыскиваемого по делу об убийстве в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Садубаева.
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§ Vital
Re: В МВД прокомментировали обращение подозреваемого по делу о...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему пришли? Не верят полиции? Получается что наказать нужно пол города собрать. И показать свою гражданскую позицию. А где милиция в новой форме, где независим суд. ?
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