Цитата: Vital:

А чё в Караганде произошло? А как будто не кто не понял чё произошло. Мол акимат говорит не было этнических столкновений.

Ну, как бы и вправду не было, просто пьяное быдло отгребло за своё поведение, но так уж получилось, что сошлись две мононациональные стороны.

Цитата: Vital:

А как не было если пришли 200 человек одной национальности предявить другой нации.

А вот потом, раздули "пьяную бытовуху" до международного уровня, кто-то умело "маслецо подлил" и понеслась... Надеюсь кому следует сделали правильные выводы из случившегося!?