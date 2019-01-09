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§ NG.kz
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 микрорайонов в Алматы получили новые названия,сообщает zakon.kz. В математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а вот со словами всё не так.
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§ Vital
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На меня не ссылайся. У меня справка есть от психбольницы. Меня не посодят. )))
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое впечатление что времени осталось совсем ничего.
понеслось со страшным ускорением,
латиница, массовые(уже массовые)переименования,
ничем не обьяснимые,
закрытие глаз на невыполнения закона о языках,
батыры на всех перекрестках,
кино,
книги наверное на очереди.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2019 - 15:21]
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§ Гога
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ставят *НУР* - потом будут убирать *НУР* , без работы не останутся .
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§ Vital
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алматы построили русские. И название было вроде ( верный). Сегодня в Алматы около 20-30% узбеки. Которые притворяются казахами. Друзья вы раньше жили по соседству с нами. Теперь с ними. А они мутные.
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§ Валентин
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.01.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, в целом жизнь становится лучше, веселее, и как-то светлее даже.

В Уральске 57 улиц получили новые названия, передает Tengrinews.kz. Были переименованы улицы с советскими названиями, а также улицы без названий.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/57-ulits-pereimenovali-v-uralske-361050
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§ Vital
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё в Караганде произошло? А как будто не кто не понял чё произошло. Мол акимат говорит не было этнических столкновений. А как не было если пришли 200 человек одной национальности предявить другой нации.
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§ maxsaf
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1116
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, опять соседей заливаешь, жаловаться прийдут :lol:
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§ Vital
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да и пусть. Я хоть не " профи" блогер. Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. А мне не нравится мой президент. Другого хочу.
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/В Уральске 57 улиц получили новые названия, передает Tengrinews.kz.//

это за раз.

а всего за 2018, по сообщению того же тенгри
///в ЗКО в 2018 году по области была переименована 461 улица.
В Уральске была переименована 231 улица, 135 из которых имели идеологически устаревшие названия. По сравнению с прошлым годом, доля переименованных улиц выросла на 27%///

комментарии излишни.
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§ Vital
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да я даже гуглить не собираюсь. Процесс идёт ... Алекс
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§ Сыкымы
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
если пришли 200 человек одной национальности предявить другой нации.

Откуда такие сведения?
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§ Vital
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Из СМИ.
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§ KOS77
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А чё в Караганде произошло? А как будто не кто не понял чё произошло. Мол акимат говорит не было этнических столкновений.

Ну, как бы и вправду не было, просто пьяное быдло отгребло за своё поведение, но так уж получилось, что сошлись две мононациональные стороны.
Цитата:
Vital:
А как не было если пришли 200 человек одной национальности предявить другой нации.

А вот потом, раздули "пьяную бытовуху" до международного уровня, кто-то умело "маслецо подлил" и понеслась... Надеюсь кому следует сделали правильные выводы из случившегося!?
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* КГСПС
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 662
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не переживай, нас всех вылечат! ;-)
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