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§ NG.kz
Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за скрытую и неэтичную рекламу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере рекламы. Изменения в том числе направлены на сокращение рекламы на казахстанских ТВ и радио в вечернее время.
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начало. Когда вы едите по Абая , тарелка на тарелки стоит. Что такое радио? Я когда продал машину свою. Стал гонять на такси. Так вот я раньше думал что только я слушаю не радио а влешку. Национальность уже не имеет значение . Казахи таксисты радио не слушают. Сам заметил когда с ними еду. И я даже неспрашивал а просто смотрел. СМИ все виды убили вы. Нг. Тоже непонятно кто блокирует.
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не только Костанай. Юг ,таже беда.
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§ alex_60
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять о наказаниях..
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я очень хочу что б вы ушли на пенсию. Очень. Сотни тысяч казахов которые живут в Омске, Магнитогорске ,челяб. Оренбург. Не едут суда. А наоборот родственников от сюда забирают. Уже лям русских уехало с Казахстана.
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* Добринцофф
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.01.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так вот я раньше думал что только я слушаю не радио а влешку.

Флешка то же надоедает,одно и то же.
Я сейчас за рулём интернет радио слушаю,вот где выбор и разнообразие музыки и новостей.
Ну а если и музыка надоела,то просто STAND UP или открытый микрофон на "rutube"
Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке. :-P
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§ maxsaf
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1116
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке.

Ну это до тех пор, пока инет не заблокировали. :-)
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§ KOS77
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке.

Телевидение местное я тоже давно не смотрю, радио к сожалению тоже все меньше оставляет желания его слушать.
Цитата:
Добринцофф:
Я сейчас за рулём интернет радио слушаю,вот где выбор и разнообразие музыки и новостей.

Это сотку к магнитоле нужно подключать, чтобы через инет слушать или как?
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