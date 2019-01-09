Добринцофф:

Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке.

Добринцофф:

Я сейчас за рулём интернет радио слушаю,вот где выбор и разнообразие музыки и новостей.