Vital Это бред, а не бренд (продолжение следует) #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6930

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:28 Алматы построили русские. И название было вроде ( верный). Сегодня в Алматы около 20-30% узбеки. Которые притворяются казахами. Друзья вы раньше жили по соседству с нами. Теперь с ними. А они мутные.