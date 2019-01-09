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§ NG.kz
Кампания по формированию нового состава избиркомов завершается в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34680
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По рекомендации Центризбиркома сессии маслихатов, на которых будут избираться новые составы комиссий, должны пройти до 15 января. Выборы Костанайской областной избирательной комиссии запланированы на сессии облмаслихата 11 января.
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§ alex_60
Re: Кампания по формированию нового состава избиркомов...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деньги на ветер.
зачем все это.
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* Vital
Re: Кампания по формированию нового состава избиркомов...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя , врачи вперёд!
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