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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение темы Моя Деревенька и её окрестности
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай Габриеллу сюда перетаскивай,
которая сидит и ее не сдувает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Поцаны. По глотку - незамерзайки?

Холодно - на улице... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну блиииннн - перебрали. Что теперь будет?

Думаю, мама - не заметит ничего... :lol: :oops:
А мы всю канистру - ушатали...

[Исправлено: drakon, 08.01.2019 - 16:21]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братишка,заканчивай,ищешь, чем догнаться?

Уходим к соседским девочкам, нас там искать-
никто не будет... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Уходим к соседским девочкам,


все успокоиться не можешь,
к девочкам они уходят.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все успокоиться не можешь,

Алекс, их 6-ро, всех вместе.
И все мальчики.5-х,через неделю-
забирают, 1 мне - предлагали,
но я - не хочу, брать... :lol: Цитата:
alex_60:
к девочкам они уходят.

Конечно - к сукам,не кобелям же... :oops: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и прошёл - Новый Год. Юные Пожарные -

предлагают свои услуги,по сбору и вывозу
ёлок от дома. А так же 12 января можно
самому привезти к Пожарке, где их будут
перерабатывать через дробилку... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается у меня в деревне тоже идёт-

цифризация. Вот поставили Видео - центр,
где можно купить - билет,заказать гостиницу.
При входе, на левой стороне - монитор,нажимаешь
кнопку и появляется - тур оператор. Она тебе-
всё объяснит. Можешь сразу и заказать,оплатить,
тут же в автомате... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, этот Видео Турцентр поставили на вокзале,

вместо этого телефона, для вызова - экстренных
служб, Полиции,Скорой и других. Наверное - посчитали,
что экстренные службы не очень то и обходимы... :lol: :-o
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§ Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
экстренные службы не очень то и обходимы...

В видео-центре наверняка предусмотрено... ;-)
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§ Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице вроде светло, а фонарь позади видео-центра - горит. Как так?
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* Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
( часть 2) это повышение или понижение? Драг свечку за чё ставить?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
а фонарь позади видео-центра - горит. Как так?

Да я уже писал, об этих фонарях.
Горят день и ночь - больше года... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
( часть 2) это повышение или понижение?

Виталя, просто в Деревеньке уже почти
1000 страниц. Администрация мне посоветовала-
сделать часть 2, как и во флуде - сделали - 4... :lol:
Но свечку можешь поставить - за здравие,
Деревеньки и моё... :oops:
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