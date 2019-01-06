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§ NG.kz
Как пишется история Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашёл посмотреть-почитать на сайт e-history.kz, что пишут современные историки о времени становления Казахстана в составе СССР.
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§ alex_60
Как пишется история Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще про Эстонию
//Вопрос об отмене обучения в Эстонии на русском языке уже решен. Об этом в новогоднем обращении официально заявила президент страны. Система образования будет единой – эстоноязычной. Это в стране, где ЧЕТВЕРТЬ населения русские//

такие вот ассоциации.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2019 - 12:59]
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