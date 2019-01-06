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§ NG.kz
Как пишется история Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашёл посмотреть-почитать на сайт e-history.kz, что пишут современные историки о времени становления Казахстана в составе СССР.
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§ таноми52
Re: Как пишется история Казахстана
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья, как это уже повелось, преследует определённые цели. Называется "ДЕТИ МУСУЛЬМАН ПОДВЕРГАЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ". По названию создается впечатление, что преследовались по религиозному признаку и только мусульмане и их дети. В то же время в заключении автор пишет:"Жителям Омской области, подвергшимся сталинским репрессиям, посвящены одиннадцать томов, изданных в 2001-2004 гг. Один из них посвящен мальчишкам и девчонкам, чьи родители были репрессированы. В него вошли 5,5 тысяч фамилий, из которых только 133 детей принадлежат мусульманам."

Источник: https://e-history.kz/ru/publications/view/deti_musulman_podvergalis_presledovaniu__4540#_edn1
© e-history.kz

И что автор хотел сказать? Репрессиям должны были подвергаться все жители страны за исключением мусульман? Или что? Ангажирован этот "историк" З.Е. КАБУЛЬДИНОВ
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§ Валентин
Re: Как пишется история Казахстана
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7489
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.01.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень "днище" отечественными историками - успешно пробит, падаем дальше.
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§ Медный
Re: Как пишется история Казахстана
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2562
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Идеологические отделы окружкомов и райкомов партии, выполняя указания просталинского Сибкрайкома, продолжали калечить судьбы детей. Из подрастающего поколения старались создать послушных роботов, услужливых граждан коммунистической системы. Прежде всего в аулах и деревнях с помощью верных системе учителей над детьми проводилась плановая психологическая обработка. Им внушалось, что кулаки, баи, муллы мешают строить новую жизнь и являются заклятыми врагами Советской власти, а значит с ними необходимо вести борьбу.

А они были не чуждым классом, а кровь от плоти родным?! ну да, ну да
Код:
Таким образом, в детском сознании развивалась ненависть не только к своим родителям, но и ко всем зажиточным крестьянам. Кроме того, ребенок мог также и повлиять на своих родителей, чтобы они сдали государству хлеб, мясо, взяли на себя обязательства выплатить денежный заем, вступить в колхоз.

честно сказать, это какая-то "агитка"
Здесь всё прекрасно, манипуляция за манипуляцией.
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§ Алиса
Re: Как пишется история Казахстана
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.01.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
простите, но я не увидела на фото лиц детей мусульман, т.е. вообще даже рядом чем-то напоминающих. Цитата:
Валентин:
падаем дальше.

а "дальше" это куда ? уже некуда вроде :oops:
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§ Горожанин_kst
Re: Как пишется история Казахстана
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.01.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Как некуда?!
Скоро начнут рассказывать как этих детей пришлые комиссары жарили на кострах и ели на ритуальных парткомах.
А ещё погодя уточнят национальный состав тех комиссаров. Всё движется в известном направлении. Кто не скачет?!
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§ Медный
Re: Как пишется история Казахстана
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2562
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех, кто сомневается в принадлежности сайта
Код:
Министерство информации и коммуникаций РК, АО «Казконтент» Интернет проект National Digital History of Kazakhstan Источник: https://e-history.kz/ru/contents/view/5083 © e-history.kz
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§ Серый волк
Re: Как пишется история Казахстана
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9786
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тсссс! Это готовится секретная совершенно новая технология! :-)
Один вариант финдиперстовые историки, другой вариант в кокостанайском акимате!
Оба варианта успешно прошли испытания по пробиваемости любых днищ!
А если их поставить рядом особым образом, то они вмиг своей пробивной способностью смогут добуриться до нефти, чем спасут экономику. Причем учитывая их способности всю и сразу!
:lol:
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* Vital
Re: Как пишется история Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не чё нового. Все предсказуемо. Сценарий один и тот же. И все знаю кто оплачивает и чей заказ, таже латинизация, теже переименование и т.д. Все это закончится одним. Россия в конце концов хлопнет дверью . Всем станет только хуже.
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§ Добринцофф
Re: Как пишется история Казахстана
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6296
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.01.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зашёл посмотреть-почитать на сайт e-history.kz Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33407

Как Вас вообще угораздило туда зайти :-) ?
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§ Медный
Re: Как пишется история Казахстана
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2562
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.01.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как Вас вообще угораздило туда зайти ?

гулял и зашёл ;-)
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§ Sniper
Как пишется история Казахстана
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нет больше нормальных и правдивых древних летописей.Говорит один российский историк. Обратил внимание на приписку. Написал в таком то году дьячок такой то, служащий у боярина такого то. Вот и вся правда!
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§ alex_60
Как пишется история Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читаю новости
//Такого в современном мире, да и вообще в мире, не видели давно. Пожалуй, со времен апартеида в Южной Африке. И вот 2019 год, Евросоюз, центр эстонской столицы. На трамвайной остановке : "Здесь только эстонцы, здесь только русские". На двух языках и красная разделительная полоса между двумя зонами.///
такие вот дела.
заставляет задуматься.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2019 - 12:48]
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* Vital
Как пишется история Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

У нас шаг за шагом тоже идёт к этому.
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* Vital
Как пишется история Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Чё самое интересное. Что этим занимаются страны у кого проблемы с экономикой. Вывод? Прост. Проплачиные действия
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