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≡ ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что эффект от просвещения может сводиться к нулю, неоспоримо. Но выскажу странную мысль - вопрос о том, верите ли вы лично в Бога, равно, как и вопрос о том, есть ли Бог, по моему нынешнему убеждению, сам по себе не имеет ответа.
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* maxsaf
Re: ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Религия - опиум для народа, а экстремизм и фанатизм - побочные явления. Степень восприятия человеком духовной информации зависит от многих факторов, таких как образование, социальный статус, конкретные жизненные ситуации, исторические связи, текущее окружение и многое другое. От степени восприятия человека зависит, как далеко он пойдет за своим духовным лидером, а не только от усилий самого служителя культа. А значит и существенной помощи в борьбе с радикализмом от богословов ждать не стоит. Более эффективными методами в этой борьбе будут улучшение уровня жизни и повышение качества образования, мультикультурализм и толерантность.
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§ Yorik
Re: ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?
Yorik


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Сообщений: 575
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 09.01.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но выскажу странную мысль - вопрос о том, верите ли вы лично в Бога, равно, как и вопрос о том, есть ли Бог, по моему нынешнему убеждению, сам по себе не имеет ответа. Точно так же, как вопросы, есть ли красота и верите ли вы в добро. Ведь, чтобы говорить обо всем этом, надо сначала разобраться, какой смысл в те или иные слова вкладывает спрашивающий. Для меня очевидно, что слово Бог у тех или иных конкретных ученых, Бог Спинозы, Вольтера или Бог у не очень грамотных, а то и грамотных людей, но гуманитариев, а не естественников, заполнено совершенно разным содержанием. А уж у фанатиков или боевиков – тем более.


Не в бровь, а в глаз, что называется.
maxsaf, Юрий Яковлевич как будто отвечает по теме инициированного Вами опроса. Если Вы со своей позиции не понимаете/верите/осознаете то, о чем спрашиваете - то на какой ответ Вы можете рассчитывать?..
Есть мнение, что Вы таким способом пытаетесь получить больше пищи для спора, полемики, и через это "самоубедиться" в своей "правоте", потому что без этого, видимо, опоры шатаются... Но это только мнение ;-)
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* maxsaf
Re: ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Есть мнение, что Вы таким способом пытаетесь получить больше пищи для спора, полемики, и через это "самоубедиться" в своей "правоте", потому что без этого, видимо, опоры шатаются...

Тут вы совершенно правы, чем больше человек знает, тем больше сомневается. Это нормально. Взять тех же физиков, что изучают процессы на квантовом уровне, они чаще оперируют вероятностями, нежели абсолютными величинами. Так и я не могу сказать, что Бога нет, я лишь делаю вывод на основе имеющихся у человечества знаний на сегодняшний день, что вероятность этого крайне мала.
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* maxsaf
Re: ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:Юрий Яковлевич как будто отвечает по теме инициированного Вами опроса. Если Вы со своей позиции не понимаете/верите/осознаете то, о чем спрашиваете - то на какой ответ Вы можете рассчитывать?..

Именно на этот ваш ответ я и рассчитываю. Признавая абсурдность моего опроса, вам на том же основании прийдется признать абсурдность предыдущих опросов, о которых говорится в статье тов.Шибаршина, про 91% сферических верующих в вакууме. А это шах и мат, друзья. :lol:
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§ alex_60
ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не там написал.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2019 - 12:55]
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