Цитата: Но выскажу странную мысль - вопрос о том, верите ли вы лично в Бога, равно, как и вопрос о том, есть ли Бог, по моему нынешнему убеждению, сам по себе не имеет ответа. Точно так же, как вопросы, есть ли красота и верите ли вы в добро. Ведь, чтобы говорить обо всем этом, надо сначала разобраться, какой смысл в те или иные слова вкладывает спрашивающий. Для меня очевидно, что слово Бог у тех или иных конкретных ученых, Бог Спинозы, Вольтера или Бог у не очень грамотных, а то и грамотных людей, но гуманитариев, а не естественников, заполнено совершенно разным содержанием. А уж у фанатиков или боевиков – тем более.



Не в бровь, а в глаз, что называется.

maxsaf, Юрий Яковлевич как будто отвечает по теме инициированного Вами опроса. Если Вы со своей позиции не понимаете/верите/осознаете то, о чем спрашиваете - то на какой ответ Вы можете рассчитывать?..

Есть мнение, что Вы таким способом пытаетесь получить больше пищи для спора, полемики, и через это "самоубедиться" в своей "правоте", потому что без этого, видимо, опоры шатаются... Но это только мнение