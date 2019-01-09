maxsaf Религия или Наука #107





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1114

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:30 Цитата: Vital:

Надеюсь бог меня простит.

"Все от тебя зависит. Если ты в последний момент искренне успеешь покаяться во всех грехах - прокатит. Если внезапный несчастный случай - поздняк каятся. Иначе по логике все бы вели аморальный образ жизни, а стоя у ворот в рай - просили прощения"

Такой ответ я слышал от одного "вовлеченного в религию".



А мой собственный ответ ты и так знаешь.