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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
* Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я верующий, но живу не правильно. Не соблюдаю все правила. Надеюсь бог меня простит.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Надеюсь бог меня простит.

"Все от тебя зависит. Если ты в последний момент искренне успеешь покаяться во всех грехах - прокатит. Если внезапный несчастный случай - поздняк каятся. Иначе по логике все бы вели аморальный образ жизни, а стоя у ворот в рай - просили прощения"
Такой ответ я слышал от одного "вовлеченного в религию".

А мой собственный ответ ты и так знаешь.
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* Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Грех на мне только воровство из основных. Украл у начальства деньги, не много, но было. Но! Я больше отдал нищим. Там вроде пункт есть про женщин чужых. Но этот пункт глупый готов с богом поспорить . Когда идёт красивая женщина не один мужчина на планете не сможет глаза закрыть и голову отвернуть. )))
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Но этот пункт глупый готов с богом поспорить .

Можешь с ним спорить сколько угодно, это не он сделал тебя таким. :-)
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* Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А кто ? Эволюция? Меня создал бог. И мне не нужно читать Библию. И в церковь ходить. Библию пусть читают зэки в зонах. А нормальный человек читает себя , свое сердце. Эволюция не сможет в сердце запихнуть порядочность. Только бог это все в душу в откнул при рождении.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Эволюция не сможет в сердце запихнуть порядочность

Как же ты быстро перепрыгнул от беспорядочности к порядочности :lol:
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* Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Беспорядочность- ты имеешь ввиду влечение к женщинам чужым? .
Ещё раз повторю но другими словами. Библию не бог писал, он писать врятли ваще может он скорей всего даже незнает что такое книга. Он древнему человеку в ухо шепнул а тот писал. Возможно писарь не правильно понял. )))
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* Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6923
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Настоящий Библия , не копия пиратская которые все читают . Библия в сердце у каждого создания бога.
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