Мишаня Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 653

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата: JereK:Что, 4 кВ било?



А что это за градация уровня напряжения вами придумана? 0,4 может? 0,4 бьет сильно, больно и нередко. Но редко смертельно. И часто из-за расслабленной безалаберности. Более высокое напряжение обычно сжигает. Исключение - сети с изолированной нейтралью, там специфиаа поражения чуть иная.

По теме: судя по фото, работы проводились на ВН. А что там делал 20 летний электрик? Неужели теперь можно купить IV группу по электробезопасности?

Как бы то ни было - допускающего и производителя работ к ответу.

Родственникам терпения и соболезнование.