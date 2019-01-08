maxsaf Религия или Наука #101





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1106

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:57 Я перечитал все сообщения с самого начала, и заметил одну интересную деталь, и она может быть интересна даже для автора основной статьи: при текущем счете 10 - 23 в пользу сторонников эволюции 6 из 10 явно спорили со мной, дискутировали, выражали несогласие в той или иной форме, пару человек были более-менее нейтральными, и только один из 23-х, не считая меня, высказался явно в поддержку второго пункта. У меня нет объяснения этому, только предположения. Либо сторонники эволюции не уверены в своей правоте и боятся таких дискуссий, либо не хотят ранить чувства верующих, или просто считают дискуссии на эту тему бессмысленными, поскольку все равно никого переубедить не получится. Надеюсь, эта загадка будет раскрыта в одной из следующих статей тов. Шибаршина.