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§ NG.kz
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 ноября 2018 года «Адил соз» направил в Генеральную прокуратуру, Комитет национальной безопасности и Министерство информации и коммуникаций РК обращение по поводу незаконной блокировки сайта «Нашей Газеты».
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§ Vital
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если гос службы непричастны официально. Остаются два варианта. Гос врёт , второй вариант что в стране есть другие силы которые управляют .
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§ maxsaf
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что по срокам? не слишком долго они отвечали? Нет ответа от прокуратуры и КНБ?
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* Menden1968
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой

...........тайны здесь никакой нет,я знаю кто заблокировал но сказать пока не могу нужно время....
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§ maxsaf
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
...........тайны здесь никакой нет,я знаю кто заблокировал но сказать пока не могу нужно время....

Щас на вас, как на Витала, соседи массово жаловаться начнут. :lol:
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§ Алиса
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.01.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
второй вариант что в стране есть другие силы

ТАк тут надо привлекать Прокопенко - однозначно выявит все потусторонние силы и скажет чем с ними бороться 8-)
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§ Мишаня
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.01.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудеса чудесатые в стране! Вы видите блокировку? Нет? И я не вижу. А она есть!
Как там паранормальное шоу, битва екстрасексов? Вот они потусторонние силы разоблачат!
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§ Sniper
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правило бумеранга.Просто назад вернулся 4 винтовой агрегат с телекамерой. Просто я так предполагаю.
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§ olegggon
Re: Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.01.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Гос врёт[/quot

Однозначно.
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