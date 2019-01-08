Vital Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6913

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:21 Борцы а вы с кем боритесь. Я холостой , хочу иногда . Мне чё в парк идти или самоудовлетворением заниматься? Их не кто не насилует. Девушки они зарабатывают . Аристовывать нужно тех кто по пренуждению..если вы всех аристуите , мне чё делать? Или таким как я. Ведь я точно знаю что не все мужчины получают дома все что нужно. Многие семьи только на бумаге. По факту нет там не чего. Я за лигализацию секса!