drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15521

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:06 Вот и прошёл - Новый Год. Юные Пожарные -



предлагают свои услуги,по сбору и вывозу

ёлок от дома. А так же 12 января можно

самому привезти к Пожарке, где их будут

перерабатывать через дробилку...