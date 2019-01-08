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§ NG.kz
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел сегодня, 8 января, около 13.00. Об этом "НГ" сообщили читатели. По нашим данным, погибшему было около 20 лет, он производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.
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§ Тот самый
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без подробностей судить не хочется, но 20 лет - в лучшем случае неопытный выпускник колледжа. Вопросы к руководству обслуживающей организации.
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§ Vital
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

У меня брат электрик. Его 150 раз током било. Живой. Пока. У них профессия такая. По-любому раз или два током далбанет. Моего больше. Везунчик. Или профи. У меня пока все резетки и схема в норме. Профи. Походу он.
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§ JereK
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 08.01.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Его 150 раз током било.


Что, 4 кВ било?

[Исправлено: JereK, 08.01.2019 - 19:25]
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§ Sniper
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1168
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 20:28
Комментарий удален модератором.
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