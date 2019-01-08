Vital Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6913

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:02 Цитата: Тот самый:



У меня брат электрик. Его 150 раз током било. Живой. Пока. У них профессия такая. По-любому раз или два током далбанет. Моего больше. Везунчик. Или профи. У меня пока все резетки и схема в норме. Профи. Походу он.