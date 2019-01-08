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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
вступать в глупую полемику о теории Дарвина.

Эту полемику я тоже считаю глупой, т.к. уже всё доказано и передоказано тысячу раз.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Бакчан а как же душа? Она же вроде покидает при смерти тело .
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Бакчан а как же душа? Она же вроде покидает при смерти тело .

А как же розовые единороги и эльфы? Все про них читали, просто они невидимые и летают вокруг нас постоянно, но ни один прибор не может их зафиксировать или заснять. Ученые слияние черных дыр в далеких галактиках могут заметить, а эльфов - не могут, чувствительность приборов недостаточна.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Приборы уже есть. По Рен ТВ показывали, они как то фиксируют сгустки какой то энергии у людей. ))) Так что все уже есть. Плюс люди которые по ывали в клинической смерти. Они видели ангелов .
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Витал, при всем желании я не могу комментировать инфу с канала Рен ТВ. :lol:
Понимаешь, запрещено нам это делать их секретным департаментом запретов :-)
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Просто раньше у меня была тарелка и там куча каналов было. Потом с каждым днём стали каналы блокировать и в конечном итоге остался один Рен ТВ. Я месяц только его смотрел)))) пока не подключил интернет ТВ . С ее кучей каналов. :lol:
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Потом с каждым днём стали каналы блокировать и в конечном итоге остался один Рен ТВ. Я месяц только его смотрел))))

Я бы посоветовал смотреть канал Наука2.0 и Дискавери вместо Рен ТВ
:-)
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А у вас там в Америке тоже томас и автокефалию турция дала? )))
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