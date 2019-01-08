Цитата: Vital:

Бакчан а как же душа? Она же вроде покидает при смерти тело .

А как же розовые единороги и эльфы? Все про них читали, просто они невидимые и летают вокруг нас постоянно, но ни один прибор не может их зафиксировать или заснять. Ученые слияние черных дыр в далеких галактиках могут заметить, а эльфов - не могут, чувствительность приборов недостаточна.