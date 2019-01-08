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§ NG.kz
За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под видом тайского массажа в салонах за денежное вознаграждение интим-услуги оказывали не менее 15 девушек. Об этом сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ Vital
Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борцы а вы с кем боритесь. Я холостой , хочу иногда . Мне чё в парк идти или самоудовлетворением заниматься? Их не кто не насилует. Девушки они зарабатывают . Аристовывать нужно тех кто по пренуждению..если вы всех аристуите , мне чё делать? Или таким как я. Ведь я точно знаю что не все мужчины получают дома все что нужно. Многие семьи только на бумаге. По факту нет там не чего. Я за лигализацию секса! :lol:
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