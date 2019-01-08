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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение темы Моя Деревенька и её окрестности
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай Габриеллу сюда перетаскивай,
которая сидит и ее не сдувает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Поцаны. По глотку - незамерзайки?

Холодно - на улице... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну блиииннн - перебрали. Что теперь будет?

Думаю, мама - не заметит ничего... :lol: :oops:
А мы всю канистру - ушатали...

[Исправлено: drakon, 08.01.2019 - 16:21]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братишка,заканчивай,ищешь, чем догнаться?

Уходим к соседским девочкам, нас там искать-
никто не будет... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Уходим к соседским девочкам,


все успокоиться не можешь,
к девочкам они уходят.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15519
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все успокоиться не можешь,

Алекс, их 6-ро, всех вместе.
И все мальчики.5-х,через неделю-
забирают, 1 мне - предлагали,
но я - не хочу, брать... :lol: Цитата:
alex_60:
к девочкам они уходят.

Конечно - к сукам,не кобелям же... :oops: :-P
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