drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15519

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:07 Цитата: alex_60:

все успокоиться не можешь,

Алекс, их 6-ро, всех вместе.

И все мальчики.5-х,через неделю-

забирают, 1 мне - предлагали,

но я - не хочу, брать... Цитата: alex_60:

к девочкам они уходят.

Конечно - к сукам,не кобелям же...