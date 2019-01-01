Цитата: Khalisi:

Этот где такой средний доход? Пол миллиона в месяц. Максиму 120 тысяч я знаю зарплату. Все.



Как? Вы разве не знаете, что вокруг президента целый хоровод чиновников выдаёт свои доходы за шерсть народа?

Да и потом люди с такими семейными доходами не редкость!

Вот даже сейчас в газете статья об уважаемых работниках дома ребёнка Дельфин!

Рук своих не жалели, о малютках заботились!



https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24933



Ещё господин незабвенный прошлый аким города вспомнится может.

Который с половиной акимата на деяниях вокруг украденного детсадика хорошо семьёй заработал! Сейчас вместо 13лет строгача, поди уже четвертый день икру новогоднюю трескает и иногда отмечается в колонии-поселении на вольном режиме.



А сколько там их ещё в акимате?

Так что вы так правы господин президент!





Только не пугайте их сейча неожиданным приездом в КСК или трущобы второго кустаная, а то икрой поперхнутся! Это будет негуманно по отношению к чиновникам!