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§ NG.kz
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средний доход семьи казахстанцев в 500 тысяч тенге озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос о доступности жилья в стране на встрече со СМИ, передает Sputnik Казахстан. "Сколько работаю — всю жизнь строим жилье, и все время проблема не спадает. Это и хорошо с одной стороны — значит, растет население, потребность растет.
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§ Khalisi
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Khalisi


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Сообщений: 121
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот где такой средний доход? Пол миллиона в месяц. Максиму 120 тысяч я знаю зарплату. Все.
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§ Валентин
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7489
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.01.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно так хорошо не было!

Цитата:
Victor Yang:
Как-то даже математически не сходится - если средняя зп по стране 160 тысяч, то средняя по семье - 320, но никак не 500. Или, может, имеется ввиду семья, живущая тремя поколениями вместе?


Давайте ещё вспомним, что 10 млн. это вероятнее всего эконом-двушка, которая под большую семью не очень рассчитана :)

Не раскачивайте лодку! ©
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§ лимон
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это понятно, имея доход в 500тыс., по-моему уже или имеют нормальное жилье, или сможет его приобрести не особо напрягаясь. с доходом до 100тыс. не подскажите как жильё приобрести и создать семью с такой з.п.?
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§ Vital
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сижу думаю))) бывает руки чешутся у меня могу натянуть ( украсть))) где то 300-400 потолок. Больше не могу хотя знаю девушек в банк-клиент шманке могут легко 500 брать. . Другой вопрос . Статистика как?
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§ Vital
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана + Алматы+ Актау.
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§ Vital
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие города ползите как хотите
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§ Серый волк
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Серый волк


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Сообщений: 9786
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.01.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Этот где такой средний доход? Пол миллиона в месяц. Максиму 120 тысяч я знаю зарплату. Все.

Как? Вы разве не знаете, что вокруг президента целый хоровод чиновников выдаёт свои доходы за шерсть народа?
Да и потом люди с такими семейными доходами не редкость!
Вот даже сейчас в газете статья об уважаемых работниках дома ребёнка Дельфин!
Рук своих не жалели, о малютках заботились!
:lol:
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24933

Ещё господин незабвенный прошлый аким города вспомнится может.
Который с половиной акимата на деяниях вокруг украденного детсадика хорошо семьёй заработал! Сейчас вместо 13лет строгача, поди уже четвертый день икру новогоднюю трескает и иногда отмечается в колонии-поселении на вольном режиме.
:lol:
А сколько там их ещё в акимате?
Так что вы так правы господин президент! :lol: :lol:


Только не пугайте их сейча неожиданным приездом в КСК или трущобы второго кустаная, а то икрой поперхнутся! Это будет негуманно по отношению к чиновникам! :lol:
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§ Khalisi
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Khalisi


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Сообщений: 121
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 04.01.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Нут хватит сарказма. Дело вот в чем- можно за 40 или 50 тысяч тенге! В месяц по моему однущку на Бали снять) так вот- зачем мы горбатимся?
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§ alex_60
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел сейчас обращение одного молодого казаха.
к президенту.
он просит срочно установить всем зарплату в 500000 тенге.
потому что теперь жены требуют с мужей принести
недостающие суммы. а он получает 100000 тенге.
и где взять еще 400000 не знает.
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