drakon Моя Деревенька и её окрестности. #14732





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15513

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:51 Цитата: alex_60:

У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14730 У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся.Источник:

А у нас - подушки на сдул кладут...