alex_60 Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2361

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:14 Цитата: Vital:

Почему незнаю

да ну. ну вот так например. в сми писали.

///Для централизованного закупа лекарственных препаратов в Казахстане был создан единый дистрибьютор ТОО СК "Фармация" с бюджетом в 100 млрд тенге. Его первостепенная задача – экономия бюджетных средств за счёт систематизации закупок и установления прямых контактов с производителями лекарственных средств///

///в октябре (2017) стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. В антикоррупционной службе сообщили, что за 2015-2017 годы руководством ТОО "СК-Фармация" и ТОО "КазСибФармацея" похищено более 1,8 млрд тенге.///

///возбуждено досудебное производство по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Пак Л.Ю///

///Ларису Пак и других лиц, проходящих по уголовному делу, подозревают в незаконной выдаче сертификатов о надлежащей дистрибьюторской практике за получение взяток в размере от 10 до 12 тысяч долларов. ///