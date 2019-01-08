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§ NG.kz
Запрет на вырубку саксаула продлили еще на 5 лет в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запрет на все виды рубок хвойных и саксауловых насаждений на участках осударственного лесного фонда Казахстана введен еще в начале 2000-х годов и неоднократно продлевался.
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§ alex_60
Re: Запрет на вырубку саксаула продлили еще на 5 лет в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а запрет на вырубку деревьев в городе КОстанае
когда введут?
и уголовную ответственность за это.
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