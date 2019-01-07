bumerang Re: Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 166

Регистрация: 03.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Я один такой дурак, и ли нас всех за них считают? Помниться в том году, когда подняли цену за паспорта, кричали на всех углах что УД будет совсем бесплатным?! А теперь вот опять ценники вывешивают?! Понятно что 500 тн, в наше время совсем не деньги, но просто сам принцип