Vital Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6901

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:58 Ну если про пургу, буран. То ваши цепи и лампы до одного места. Эти вещи вам не помогут не как. Начьнете бегать цепями , лопатами махать. Просто простыните и намокните( где будите сохнуть? Не знаю) . При буране вы не сможете лопатой махать до деревни ближайшей. Свечки тоже не надолго. Связи в таких случаях тоже нет . Чё вы сабираитесь греть паяльной лампой в машине. Не знаю. Ну ладно на час. Если не угарите . . Мой совет. Если бенза много в баке. Сидит тихо не дергайтесь. Даже без звонка спасатели будут двигаться. Через пару дней вас вытащат. Вода есть за окном. Я двое суток сидел. Под Есильем. Живой.