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§ NG.kz
Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях могут привести к материальным потерям и даже гибели людей, отметили в Комитете по чрезвычайным ситуациям.
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* Tenkisch
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 05.01.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно на зиму купите пару пачек стеориновых или парафиновых свечей, и положите в укромное место своего автомобиля. В непредвиденной ситуации всегда обогреете кончики пальцев рук и ног. Так же и в салоне будет заметно теплее при сжигании этих свечей. А главное никакой паники, в век информационных технологий вы не останетесь без внимания, главное дайте знать о себе в соответствующие службы, не забудте так же оповестить и родных. Всем удачи на дорогах!
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§ Медный
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2562
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилось :-(
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§ Медный
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2562
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tenkisch:
в век информационных технологий

Мне кажется (это возможно только моё мнение), что полагаться на технологии слишком самонадеянно: телефон от холода быстро разряжается, связь не везде есть.
Не стоит рассчитывать только на то, что вас спасут. Имейте всегда запас пледов (+тёплая одежда), калорийной еды, "воды", фонарик и батареи к нему. некоторый минимум инструментов: лопата, трос, домкрат, топорик, несколько деревянных палок, верёвку.

И главное зря не рискуйте, без особой надобности
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§ Menden1968
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Menden1968


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Сообщений: 266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......да и напоследок в лучшем следите за прогнозом погоды и при сильных морозах или буранах сидите дома и не весовывайте свой нос......
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§ Vital
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 04:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если про пургу, буран. То ваши цепи и лампы до одного места. Эти вещи вам не помогут не как. Начьнете бегать цепями , лопатами махать. Просто простыните и намокните( где будите сохнуть? Не знаю) . При буране вы не сможете лопатой махать до деревни ближайшей. Свечки тоже не надолго. Связи в таких случаях тоже нет . Чё вы сабираитесь греть паяльной лампой в машине. Не знаю. Ну ладно на час. Если не угарите . . Мой совет. Если бенза много в баке. Сидит тихо не дергайтесь. Даже без звонка спасатели будут двигаться. Через пару дней вас вытащат. Вода есть за окном. Я двое суток сидел. Под Есильем. Живой.
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§ лимон
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
лимон


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Сообщений: 839
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья актуальная, но какая-то противоречивая : как не замерзнуть в заглохшей машине ... пункт 4 и 5, экономьте топливо, не гоняйте печку, очистите выхлопную, на ЗАГЛОХШЕЙ машине. жалюзи радиатора тоже, на каком авто? ГАЗ-53? паяльная лампа, пригодится на грузовике или автобусе, на современном легковом авто под капотом много пластика, защита двигателя, лампой только сжечь машину можно. газовый балончик и горелку небольшую возил с собой. топливо всегда старался держать по максимому, дополнительно к вышеперечисленному не помешает зарядка для телефона автомобильная, грелка портативная
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