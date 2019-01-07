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§ NG.kz
Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле Константино-Еленинского собора за соблюдением правил парковки напротив входа в храм наблюдали сотрудники дорожной полиции. На территории храма традиционно обустроили рождественский вертеп.
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§ alex_60
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Возле Константино-Еленинского собора за соблюдением правил парковки напротив входа в храм наблюдали сотрудники дорожной полиции.//

ну как без них, очень важная новость об их присутствии в этот деньвозле собора.
наверное еще и штрафовали.
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§ drakon
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну как без них,

Алекс, а что? Акимов - небыло?... :-(
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§ Сыкымы
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
Сыкымы


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Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну как без них,

Действительно, а как без них??? Ведь дай волю этим "условно верующим" на "жыпах"- они и на проезжей части бардак устроят и в храм заедут, не постесняются.
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§ Vital
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Признавайтесь , у кого ещё кроме меня седня было день рождения ночью?
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§ Серый волк
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 9786
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.19 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


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§ Sniper
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
Sniper


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Сообщений: 1165
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша.Начальство не видно, потому что на парковке гаишники торчали. Зачем им отсвечиваться??? И штрафы платить со своего кармана.День то не рабочий.
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§ Sniper
Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1165
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,не на автобусе же 18-ом он будет добираться из далекого Куная. А там еще через речку сколько топать пешкаря. Пожалейте человека.
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