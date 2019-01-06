Цитата: Victor Yang:

То есть реально люди собрались и чего-то требуют...

Ну правильно, после разжигания в соцсетях это и начинается. Потому и прокуратура сподхватилась. Сразу после поножовщины написали бы в официальных СМИ - что да как было на самом деле, тогда и в соцсетях раздувания, возможно, не было бы или не в таких масштабах. Отмолчались - получайте то, что есть.

Кстати, этому каналу Басе тож особой веры нет, постоянно на грани фола. Ни в названии, ни в описании ничего не понятно. Собрался митинг - и всё. Чё собрались, чего требуют?