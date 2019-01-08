Цитата: maxsaf:

Цель этого опроса - не полемика, а результат

Но сама постановка вариантов ответов говорит ровно о противоположном, потому как Вы сознательно провоцируете обсуждение. Если бы нет - то тогда следовало бы указать "да" и "нет", согласны?



Цитата: maxsaf:

и результаты будут другими. Многое зависит от того, как задавать вопросы

Именно так, чем Вы и воспользовались. Вполне вероятно, что если бы Вы указали односложные ответы - "да" и "нет" - то итог получился бы плюс-минус сопоставимый с данными в статье г-на Шибаршина, но Ваша же цель не в этом была.

Думаю, цель этого опроса - не подтвердить/опровергнуть 91% из статьи, а попытаться показать свою (Вашу) позицию. Это как минимум - несерьезно, как максимум - глупо. Потому что никто здесь не будет "изливать душу" на тему своих внутренних убеждений, равно как и вступать в глупую полемику о теории Дарвина. Ну а Вашу позицию по этому вопросу Вы уже не раз показывали/высказывали, думаю, она всем вполне понятна и без дополнительных опросов.

С Рождеством Вас и всех форумчан!