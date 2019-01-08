Цитата: Vital:

Вы все путаите эволюцию от веры.

Вера и религия - это несколько разные понятия... или совсем разные. Религиозных войн было множество. Религий много, и течений разных много, а Вера - она одна. И с дарвиновской теорией эволюциии никак не связана. Потому и написал, что опрос затрагивает два непересекающихся понятия.