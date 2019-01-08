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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы все путаите эволюцию от веры.

Вера и религия - это несколько разные понятия... или совсем разные. Религиозных войн было множество. Религий много, и течений разных много, а Вера - она одна. И с дарвиновской теорией эволюциии никак не связана. Потому и написал, что опрос затрагивает два непересекающихся понятия.
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Назови мне хоть один исторический момент где люди убивали друг друга за религию. Хоть один назови. .

Цитата:
Vital:
Чё далеко ходить.

"Варфоломеевская ночь" навскидку...
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Вера в религию ? Это разные понятие?.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель этого опроса - не полемика, а результат. Складывается впечатление, что результаты исследования, о которых говорится в статье тов. Шибаршина притянуты кем-то за уши. И делается это с определенной целью. Печалька. :-(
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вера и религия - это несколько разные понятия... или совсем разные.

Цитата:
Vital:
Вера в религию ? Это разные понятие?

Вот только не надо уподобляться Тому-Чьё-Имя-Нельзя-Называть. Это он любил в полемике "дурачка включать", а тебе зачем его копировать?
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Это он любил в полемике "дурачка включать"

В процессе эволюции выработался своеобразный защитный механизм. :-)
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§ Sniper
Религия или Наука
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 03:07
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Страница 6 из 6«1...456
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