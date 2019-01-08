Victor Yang Религия или Наука #65





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11133

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:51 Цитата: maxsaf:

Цель в другом - объективность таких опросов. Я в их результатах сомневаюсь, не верю, что на постсоветском пространстве может произойти такой всплеск количества верующих с минимума до 91% за каких-то 30 лет.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Цель в другом - объективность таких опросов. Я в их результатах сомневаюсь, не верю, что на постсоветском пространстве может произойти такой всплеск количества верующих с минимума до 91% за каких-то 30 лет.Источник:

Легко. Заряжали же воду и крЭма перед телевизором, причём не через 30 лет, а в первые годы после распада. И причин много - безысходность, пропаганда кто-то из тени вышел.

Да и вопрос сформулирован как - считаете ли вы себя верующим. Считать себя можно кем угодно, но им не быть. Мне вообще интересно наблюдать за нашими православными - могут ходить в церковь, даже соблюдать пост, а потом ругаются в очереди за святой водой на Крещение. А вот таких сферических "истинно верующих" в вакууме, какими их ты себе представляешь - не существует.