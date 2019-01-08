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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ elektron
Религия или Наука
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2352
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.01.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл упомянуть Крестовые походы, охоты на ведьм и педофилию...

[Исправлено: elektron, 07.01.2019 - 19:49]
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
религия есть не что иное, как управление толпой.

С этим, пожалуй, соглашусь. :-)
Цитата:
elektron:
кроме случаев высокой морали

Для того, чтобы быть хорошим человеком, религия не обязательна, правда будет сложнее. Намного легче быть "правильным" из страха, чем просто так.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Забыл упомянуть Крестовые походы, охоты на ведьм и педофилию...

Вы это к преимуществам религии относите, или к недостаткам? :lol:
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Нет. Религия это не управление толпой.
А вот эволюция. Это управление толпой , толпа это же овцы, вот ими и управляют. А вера и религия , управляемая только высшим разумом. Богом. Тоесть человеку дали свободу , свобода это не значит убивать . Свобода это выбор , это любовь, вера и религия то что нам не дают убить друг друга. А вот как раз эволюция хочит поработить, убить, уничтожить. Ведь чтоб эволюционировать нужно кого то кушать .

[Исправлено: Vital, 07.01.2019 - 23:52]
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§ Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11133
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цель в другом - объективность таких опросов. Я в их результатах сомневаюсь, не верю, что на постсоветском пространстве может произойти такой всплеск количества верующих с минимума до 91% за каких-то 30 лет.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Легко. Заряжали же воду и крЭма перед телевизором, причём не через 30 лет, а в первые годы после распада. И причин много - безысходность, пропаганда кто-то из тени вышел.
Да и вопрос сформулирован как - считаете ли вы себя верующим. Считать себя можно кем угодно, но им не быть. Мне вообще интересно наблюдать за нашими православными - могут ходить в церковь, даже соблюдать пост, а потом ругаются в очереди за святой водой на Крещение. А вот таких сферических "истинно верующих" в вакууме, какими их ты себе представляешь - не существует.
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§ elektron
Религия или Наука
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2352
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.01.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
к недостаткам

как и наркотики и... уже писал выше ;-)
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:Это уже перебор. Для укрощения самого себя посредник и чьё-либо позволение не нужны.

Не все способны контролировать себя сами. Одним нужны угрозы, другим - обещания :lol: Религия - свод угроз и обещаний.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вера и религия то что нам не дают убить друг друга

Один из самых спорных аргументов за сегодня.
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§ Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11133
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
религия есть не что иное, как управление толпой.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Сейчас больше сми имеют возможности управлять толпой. В современных условиях, государство не отдаст религии это преимущество.
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§ elektron
Религия или Наука
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2352
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.01.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
государство не отдаст религии это преимущество.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36516&post_id=792373&order=0&viewmode=flat&pid=792371&forumid=2#792373

За исключением радикольно настроеных "верующих" как ИГ и им подобным.
Кто и из каких побуждений или во имя кого совершают теракты? Хотя их "духовным наставникам" и цель и средства ясны

[Исправлено: elektron, 07.01.2019 - 20:01]
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и вопрос сформулирован как - считаете ли вы себя верующим

Изначально в статье Евгения ШИБАРШИНА "Уйти от религиозных спекуляций" так вопрос и формулировался. От него и пляшем.
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Намного легче быть "правильным" из страха, чем просто так

Так все уголовные законы и кодексы на это направлены, не только религия. Одних страх перед наказанием заставляет быть правильными, других - совесть, у третьих - нет ни того ни другого.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назови мне хоть один исторический момент где люди убивали друг друга за религию. Хоть один назови. . Не сможите Потому как за религию не было войн на планете земля. Были за золото, за царство,за просто так потому так хотелось. Но не было за религию , кое-кто прикрывались. Да. Было. Вы все путаите эволюцию от веры.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Назови мне хоть один исторический момент где люди убивали друг друга за религию. Хоть один назови. . Не сможите Потому как за религию не было войн на планете земля.

После таких утверждений люди будут все меньше голосовать за первый пункт.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё далеко ходить. Седня Порошенко религию - веру превратил в политику. В войну. Не церковь не люди которые приходили свечки ставили. А тупо тип решил перекрыть свои преступление под церковью. Верой прикрылся. Но люди то нет. Вывод? Простой. Не когда религия не шла и вера против людей. А шла эволюция которой нужны жертвы. Что б существовать. Преступная эволюция делает преступление.
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