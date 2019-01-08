Цитата: Алиса:



по-моему не совсем корректные варианты. Точнее слишком ограничены

У автора ограниченное представление о верующих - такое же, как и варианты. Сейчас малообразованных встретить в принципе сложно, в том числе и среди верующих. И посещая культовые учреждения, прихожанин не имеет цели доказать кому-либо наличие верховного существа для управления всем и вся. Целью посещения является психотерапевтический эффект - энергия спокойствия и справедливости, ритуалы, которые приводят к снятию нервного напряжения. И, думаю, найдётся немного верующих, которые будут с пеной у рта доказывать божественное сотворение мира. И моего варианта нет в списке: Да, я сторонник эволюции.



И ведь многим стоит поучиться у православных, которые имеют силу воли держать пост (а это понятие значительно глубже, чем просто диета, хотя и она раз в квартал полезна).



[Исправлено: Victor Yang, 08.01.2019 - 00:10]