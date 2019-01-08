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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Эволюция это когда вы хотите иметь то что не можете на теле но мечтаете при этом.

Лиле ты нравишься и с этим, и без этого, главное - что человек ты хороший
:lol:
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* Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

по-моему не совсем корректные варианты. Точнее слишком ограничены

У автора ограниченное представление о верующих - такое же, как и варианты. Сейчас малообразованных встретить в принципе сложно, в том числе и среди верующих. И посещая культовые учреждения, прихожанин не имеет цели доказать кому-либо наличие верховного существа для управления всем и вся. Целью посещения является психотерапевтический эффект - энергия спокойствия и справедливости, ритуалы, которые приводят к снятию нервного напряжения. И, думаю, найдётся немного верующих, которые будут с пеной у рта доказывать божественное сотворение мира. И моего варианта нет в списке: Да, я сторонник эволюции.

И ведь многим стоит поучиться у православных, которые имеют силу воли держать пост (а это понятие значительно глубже, чем просто диета, хотя и она раз в квартал полезна).

[Исправлено: Victor Yang, 08.01.2019 - 00:10]
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
можно допустить, что часть этого населения может быть агностиками

Что мешает агностику выбрать второй пункт?
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, я сторонник эволюции.

Этот пункт имеет право на существование, папа римский сказал то же самое в 2014 году. До этого это были взаимоисключающие понятия. Для меня они такими и остаются.
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
лучше наоборот

Скромнее надо быть... В желаниях своих... Тогда и краснеть ни перед кем и листочком лицо прикрывать от теле/фото камер в судебном зале не придётся. Вот отсюда всё и идёт - от переоценки своих возможностей и неуёмных желаний. Суть этого процесса описана здесь: https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0799.htm
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§ Алиса
Религия или Наука
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4473
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.01.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
от переоценки своих возможностей и неуёмных желаний.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1546885148

а это уже другая тема для размышлений ;-) :lol: :lol:
Цитата:
Victor Yang:
которые имеют силу воли держать пост
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1546885148

это точно!!!!
Кстати, где-то читала,что и для соблюдения поста не мешало бы благословения батюшки получить.
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* Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
. Для меня они такими и остаются

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Это личное мнение. Но есть официальные точки зрения каждой конфессии. Ну и вся "документация" христианства на Библии не заканчивается - есть и другие книги, утверждённые Синодом. Ну и, в конце концов, это - философия и математической точности от неё ожидать не стоит. Каждому времени - своя цель религии:когда-то это была власть над людьми, сейчас - чисто терапия, возможно даже одна из "скреп" государства - немцы даже налог обязательный платят.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и вся "документация" христианства на Библии не заканчивается - есть и другие книги, утверждённые Синодом.

Им приходится адаптироваться, дописывать, выдумывать, доходы то падают. Вот яркий пример эволюции самой религии.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосование 5 за правду и истину.молодцы!
17 голосов это люди просто заблудились. Как правило это категория из тех кто за Бузову голосуют на муз ТВ. )))
Ну не чё. Хоть нас и мало но за нами правда!
:-o :lol:

[Исправлено: Vital, 07.01.2019 - 23:30]
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* Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
где-то читала,что и для соблюдения поста не мешало бы благословения батюшки получить.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36516&post_id=792358&order=0&viewmode=flat&pid=792355&forumid=2#792358

Ну, если он "внеочередной", то делается по какому-либо событию и будет личное благословение. Если календарный - на службе, вероятно, массово благословляют.
Цитата:
Сыкымы:
Скромнее надо быть... В желаниях своих

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36516&post_id=792358&order=0&viewmode=flat&pid=792355&forumid=2#792358

Посты, кстати, это и тренируют - минимум развлечений по средам, пятницам и длительным постам. Диета так же не помешает - она на последнем месте по значимости, но она более заметная и многие только ей и ограничиваются.
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