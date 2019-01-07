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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Пока не знаю кто первый появился ? Яйцо или курица. Вот умру и спрошу . Потом расскажу)))) ну как вариант мне кажется что мы ещё не можем осознать ту инфу которую нам космос приготовил.)))
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну замысел точно есть. Уже даже учёные к этому приходят. А эволюции нету , в том виде что нам привычно говорили.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максаф не спорь со мной , я все передачи товарища Прокопенко по Рен ТВ пересмотрел. Все знаю про бога, космос , вселенную и инопланетян:))) :lol:
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§ Алиса
Религия или Наука
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4473
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это уже не традиционное учение, а ваша собственная мини-религия. Количество приверженцев нетридиционных течений мало, на уровне статистической погрешности, и обычно не учитывается в опросах.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792331&topic_id=36516&forumid=2&1546876747

это как раз пример того о чем я упоминала: не стоит "диагностировать"!!! В вопросах веры нет судей, кроме Всевышнего. Вы не уполномочены на это, вас не наделяли правом определения принадлежности кого-то к чему-то или же определения у собственная религия у кого нет. Таких вещей не может знать никто из живущих на земле!
Что есть в вашем понимании "нетрадиционная религия"? Для меня - это все кроме официально признанных: буддизм, христианство, ислам. Бог - один (думаю это вы и без меня знаете)! И, повторюсь, у каждого есть свое право относить себя к какой-либо из них. Каждый по своему соблюдает "правила жизни", определенные выбранной им религии. В полной или неполной мере - это уже ЛИЧНОЕ дело человека, это его осознанный выбор, понимание.
Когда я слышу (в реальной жизни) подобные вашим речи, я уже стараюсь избегать говорящего их человека. Я его "боюсь"! Для меня это как раз ассоциируется с сектантством, с неким неадекватизмом и фанатизмом. Ничего личного, никаких адресаций - это просто мое мнение.
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


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Сообщений: 762
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, автор, создавая опрос, немного попутал мягкое с тёплым. Вера как духовная опора и уверование в легенды, притчи, былины, рассказы о происхождении мира и человечества, описанные в религиозных изданиях - это разные понятия, согласитесь. Верить, что Бог создал Адама и Еву и всё живое и неживое вокруг - это не значит быть истинно верующим. Так же, как и соблюдать все обряды - это не значит быть истинно верующим.
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§ Алиса
Религия или Наука
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4473
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пока не знаю кто первый появился ? Яйцо или курица. Вот умру и спрошу .

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36516&post_id=792337&order=0&viewmode=flat&pid=792332&forumid=2#792337

Виталь, так вроде уже доказали что яйцо первым было )) Другие вопросы готовь))
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю что Библия та которую мы все знаем не была написана богом. Или искажена точно от оригинала. Нам бог разрешил плодить детей ну презики при этом не дал.он задумался про перенаселение планеты? Чем их кормить? Коммуналка ростет,зарплаты стало не хватать. ))) Он запретил не смотреть на чужих женщин. Я так думаю если мужчина не будет смотреть на чужих , то будет ли он смотреть на свою? Вот в Европе они ваще перестали многие смотреть на женщин.)))
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, хорош голосовать за второй пункт. Какая нафиг эволюция? Задумайтесь. Нет ее. Есть замысел и точка. А замысел это бог. Эволюция это когда вы хотите иметь то что не можете на теле но мечтаете при этом.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
я все передачи товарища Прокопенко по Рен ТВ пересмотрел. Все знаю

Этот канал явно нашел своего зрителя :lol:
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
это когда вы хотите иметь то что не можете на теле но мечтаете при этом.

Так давайте выпьем за то. чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! (с)
:lol: 8-) ;-)
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
это не значит быть истинно верующим.

А что по вашему быть истинно верующим?
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ничего личного, никаких адресаций - это просто мое мнение.

Мы здесь делимся мнением, и это хорошо, потому что слишком много тем стало табу, в том числе религия, ее перестали обсуждать, дабы никого не обидеть, и мир скатывается в темные времена. В спорах рождается истина, а не в неподтвержденных откровениях свыше.

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2019 - 23:53]
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§ Сыкымы
Религия или Наука
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
я все передачи товарища Прокопенко по Рен ТВ пересмотрел. Все знаю про бога, космос

Т.е., тов. Прокопенко - современный Мессия и ему можно/нужно верить, ничтоже сумняшеся??? У него сертификаты хоть есть? Выданные небесной канцелярией...
Сдаётся мне, батенька, что вы ещё в юности вашей Кашпировского по телевизору насмотрелись и потом друзьям взахлёб рассказывали про его "чудеса"...
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

У Прокопенко есть сертификация от Минюста. Не вижу проблем ему не верить:)))
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§ Алиса
Религия или Наука
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4473
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792344&topic_id=36516&forumid=2&1546883957

неее, лучше наоборот :oops:
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