Алиса Религия или Наука #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4473

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:15 Цитата: maxsaf:

это уже не традиционное учение, а ваша собственная мини-религия. Количество приверженцев нетридиционных течений мало, на уровне статистической погрешности, и обычно не учитывается в опросах.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792331&topic_id=36516&forumid=2&1546876747 это уже не традиционное учение, а ваша собственная мини-религия. Количество приверженцев нетридиционных течений мало, на уровне статистической погрешности, и обычно не учитывается в опросах.Источник:

это как раз пример того о чем я упоминала: не стоит "диагностировать"!!! В вопросах веры нет судей, кроме Всевышнего. Вы не уполномочены на это, вас не наделяли правом определения принадлежности кого-то к чему-то или же определения у собственная религия у кого нет. Таких вещей не может знать никто из живущих на земле!

Что есть в вашем понимании "нетрадиционная религия"? Для меня - это все кроме официально признанных: буддизм, христианство, ислам. Бог - один (думаю это вы и без меня знаете)! И, повторюсь, у каждого есть свое право относить себя к какой-либо из них. Каждый по своему соблюдает "правила жизни", определенные выбранной им религии. В полной или неполной мере - это уже ЛИЧНОЕ дело человека, это его осознанный выбор, понимание.

Когда я слышу (в реальной жизни) подобные вашим речи, я уже стараюсь избегать говорящего их человека. Я его "боюсь"! Для меня это как раз ассоциируется с сектантством, с неким неадекватизмом и фанатизмом. Ничего личного, никаких адресаций - это просто мое мнение.