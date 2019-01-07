Цитата: Алиса:

Я верю, но "истинно верующей" не имею права называться.

Раз мы в вашем случае говорим о христианстве, то я не уверен, что эта религия вам подходит. Вы обязаны ее принять с ее триединством , со всеми требованиями, неисполнение которых в обязательном порядке будет считаться грехом, и соответственно, путь в рай, ради чего собственно весь сыр-бор, будет для вас закрыт. Покаяние постфактум тоже не поможет. Я вообще сомневаюсь, что рай, если он существует - забит до отказу, уж слишком жесткие требования.