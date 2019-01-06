/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Религия или Наука		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 1 из 212»
Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из статьи Евгения ШИБАРШИНА "Уйти от религиозных спекуляций" я узнал, что в конце 2017 года официально было заявлено, что верующими себя считает 91% казахстанцев. Хотелось бы узнать, как с этим дела обстоят среди форумчан.
Профайл

§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 06:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За первый поставил. Почему? Не знаю. Хочется верить что мы все не просто так живём. Что у каждого есть свой путь, судьба, вера, любовь.
Всё-таки эвалюция это как то примитивно, и просто. Уже сегодня наши доморощенные учёные умудряются создавать клонов, искусственные органы, и это мы которые ещё не давно думали что земля плоская. А вы прикиньте что учёные через 500-900 лет изобретут или через лям лет. Даже фантасты на это не способны. Потому я ближе к первому пункту. Думаю все таки есть сверх разум который нас создал. И его все называют бог.
Профайл

§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Думаю все таки есть сверх разум который нас создал.

Это был доморощеный ученый из соседней галактики, который опережает нас в развитии на каких-то 500 лет, и ему надоело играться с клонами в своей родной галактике :lol:
Профайл

§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я видел по Рен ТВ ,как спецслужбы пытали инопланетянина . Он сказал что не было большого взрыва и что вселенная всегда существовала. И смерти нет , это мы ее придумали. )))
Профайл

§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:И смерти нет

Надеюсь, инопланетянин все еще жив :lol:
Профайл

§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

И ещё. Путин сказал мы все попадём рай потому что мы мучиники, а вы иностранцы в ад. Так что бросай свою Канаду давай к нам. Скоро война будет а у нас есть гипероружие, у вас нету. К тому же Ванга сказала вас скоро с моет океаном а нас нет.
Профайл

§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что ты правильно сделал, что проголосовал за первый пункт. Всё встало на свои места. :-)
Профайл

§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Мне часто снятся вещие сны. Не глобальные а частные, только про себя и свое окружение. Ещё меня кто то не сколько раз уберёг. А может и совпадение это было.
Профайл

§ Алиса
Религия или Наука
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

по-моему не совсем корректные варианты. Точнее слишком ограничены. Я, к примеру не могу выбрать из данных критериев ни один. Второй - однозначно "нет". А первый слишком категоричен, т.к. не могу причислить себя к "истинно верующему" - я не соблюдаю всех канонов, чтобы так себя обозвать. Нужно быть слишком самоуверенным в этом вопросе, чтобы выбрать этот вариант. Можно как-то расширить? Иначе, я лично грех приму еще больший (и так грехов куча уже есть) если выберу первый вариант. НУ или не не голосую вообще, увы!

[Исправлено: Алиса, 07.01.2019 - 13:16]
Профайл

§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиса, я понимаю ваши сомнения, но я разделил именно так совершенно осознано. Вам лучше не голосовать - вы еще не готовы, и в чем-то я вам даже завидую - ваше поле для исследования всё еще так обширно. Воспользуйтесь шансом, задайте себе вопросы, почитайте, поизучайте библию, коран, другие священные писания, желательно вперемежку с Докинзом, Деннетом, Харрисом, Хитченсом, Хокингом, и вы сможете определиться однозначно.
Я не мог сделать первый вариант мягче, или расширить его как-то. Вера в Создателя в любом из традиционных течений подразумевает полное соблюдение всех канонов, иначе вы не имеете права причислять себя ни к одному из этих течений. Нельзя, к примеру, называть себя мусульманином и пить алкоголь. Нельзя называть себя христианином, и ходить к гадалкам. Это мое сугубо личное мнение и я могу ошибаться. Просто любопытно, какие бы вы пункты сюда добавили?
Профайл

§ таноми52
Религия или Наука
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пункт " я агностик" возможен?
Профайл

§ таноми52
Религия или Наука
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал один киноперсонаж:" Есть Бог, нет Бога... и то, и другое недоказуемо"
Профайл

§ drakon
Религия или Наука
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
задайте себе вопросы, почитайте, поизучайте библию, коран, другие священные писания, желательно вперемежку с Докинзом, Деннетом, Харрисом, Хитченсом, Хокингом, и вы сможете определиться однозначно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792311&topic_id=36516&forumid=2#792311

Ну ты, Брат, и - загнул... :lol:
Профайл

§ Алиса
Религия или Наука
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нельзя, к примеру, называть себя мусульманином и пить алкоголь. Нельзя называть себя христианином, и ходить к гадалкам.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792305&topic_id=36516&forumid=2#792305

примерно по этой причине, не считаю правильным выбор пункта "ДА". Но, вы уверены что люди, выбравшие этот пункт отвечают вашим "требованиям" к "истинно верующим"? К примеру, я весьма сомневаюсь, что среди голосовавших и тех, кто еще проголосует будут те, кто соблюдает все посты и иные ритуалы.... Вы, если я правильно поняла, под ИВ подразумеваете тех, кто соблюдает всё (не буду перечислять) и делает все по заповедями божьим ... ТАковых НУ ОЧЕНЬ немного. Элементарный приведу пример. Если пойти на утреннюю службу в воскресенье (большая часть людей не работает и должны были бы присутствовать ) Мы увидим человек 10-20-30 - всё!!. И при этом на Крещенскую, Пасху, в Вербное воскресенье, Рождество - будет неимоверное столпотворение. Что это? Это верующие? Но они все себя так будут называть. А я так не могу! Я верю, но "истинно верующей" не имею права называться.
Цитата:
maxsaf:
вы еще не готовы

не согласна с таким "заключением". Взгляды и миропонимание, мироощущение разные. Были моменты в жизни, когда "веришь" безоговорочно, и моменты когда "не веришь". Это вечная борьба!!!! Знаю, что так нельзя. Но это по честному, это так есть на самом деле.Цитата:
maxsaf:
Воспользуйтесь шансом, задайте себе вопросы,
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792305&topic_id=36516&forumid=2#792305

Эти вопросы я постоянно себе задаю и ищу на них ответы. Иногда нахожу. Пусть методом "тыка", но ...это в разы пользы больше дает,чем "добрые" "сочувствующие"окружающие))
Читать надо когда в тебе есть внутренняя потребность, когда случай такой что ты действительно понимаешь что это, пропускаешь через себя, осознаешь. А просто читать и "давиться" - пустая трата времени. И не раз, к тому же, приходила к мысли: читая разных авторов порой начинаешь понимать, что каждый из ... тянет одеяло на себя, себя чуть ли не последней инстанцией несет, чуть ли не сам мессия. На сегодня я могу принять/понять то, что сама переварю через себя. Чужие взгляды и мнения не есть хорошо и полезно. Смотреть на мир чужими глазами - не моё.
"Истинно верующего" человека, который живет в миру, я тоже до конца не смогу понять - это очень тяжело. По мне так "истинно верующий" - он при монастыре живет, при церкви служит. Летом, кстати, общалась с таковым. Мало кто из мирских согласиться так начать жить - это ОЧЕНЬ сложно!!!,это серьезная ломка себя, своего образа жизни. Но вот как раз такой мог бы с чистой совестью выбирать 1 вариант. А по факту сейчас будут результаты - "относительные".

Цитата:
maxsaf:
Просто любопытно, какие бы вы пункты сюда добавили?
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792305&topic_id=36516&forumid=2#792305

над формулировкой надо бы подумать, но нечто типа: верю, но не соблюдаю (не всегда соблюдаю) все ритуалы/требования.....

ЗЫ: вообще тема сложная. Очень много разных нюансов есть разных и много раз причин объективных, субъективных почему соблюдает или не соблюдает человек всё что положено. И, на мой взгляд, давать заключение: верующий человек или неверующий лишь потому, что он чего-то не соблюдает - не зная его жизнь - нельзя.
Под овечьей шкурой волки могут скрываться и наоборот.
Профайл

§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:А пункт " я агностик" возможен?

Хороший вопрос. Но агностик никогда не станет верующим. Он лишь имеет шанс стать знающим это бесспорно. А вера - это как раз из-за отсутствия возможности сказать что-то наверняка. Агностик не может сказать что-то типа - "увижу - поверю", потому что слово "вера"
после получения абсолютных доказательств применять как минимум странно. :-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 0
Всего: 206

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх