Алиса Религия или Наука #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4468

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:23 Цитата: maxsaf:

Нельзя, к примеру, называть себя мусульманином и пить алкоголь. Нельзя называть себя христианином, и ходить к гадалкам.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792305&topic_id=36516&forumid=2#792305 Нельзя, к примеру, называть себя мусульманином и пить алкоголь. Нельзя называть себя христианином, и ходить к гадалкам.Источник:

примерно по этой причине, не считаю правильным выбор пункта "ДА". Но, вы уверены что люди, выбравшие этот пункт отвечают вашим "требованиям" к "истинно верующим"? К примеру, я весьма сомневаюсь, что среди голосовавших и тех, кто еще проголосует будут те, кто соблюдает все посты и иные ритуалы.... Вы, если я правильно поняла, под ИВ подразумеваете тех, кто соблюдает всё (не буду перечислять) и делает все по заповедями божьим ... ТАковых НУ ОЧЕНЬ немного. Элементарный приведу пример. Если пойти на утреннюю службу в воскресенье (большая часть людей не работает и должны были бы присутствовать ) Мы увидим человек 10-20-30 - всё!!. И при этом на Крещенскую, Пасху, в Вербное воскресенье, Рождество - будет неимоверное столпотворение. Что это? Это верующие? Но они все себя так будут называть. А я так не могу! Я верю, но "истинно верующей" не имею права называться.

Цитата: maxsaf:

вы еще не готовы

не согласна с таким "заключением". Взгляды и миропонимание, мироощущение разные. Были моменты в жизни, когда "веришь" безоговорочно, и моменты когда "не веришь". Это вечная борьба!!!! Знаю, что так нельзя. Но это по честному, это так есть на самом деле.Цитата: maxsaf:

Воспользуйтесь шансом, задайте себе вопросы,

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792305&topic_id=36516&forumid=2#792305 Воспользуйтесь шансом, задайте себе вопросы,Источник:

Эти вопросы я постоянно себе задаю и ищу на них ответы. Иногда нахожу. Пусть методом "тыка", но ...это в разы пользы больше дает,чем "добрые" "сочувствующие"окружающие))

Читать надо когда в тебе есть внутренняя потребность, когда случай такой что ты действительно понимаешь что это, пропускаешь через себя, осознаешь. А просто читать и "давиться" - пустая трата времени. И не раз, к тому же, приходила к мысли: читая разных авторов порой начинаешь понимать, что каждый из ... тянет одеяло на себя, себя чуть ли не последней инстанцией несет, чуть ли не сам мессия. На сегодня я могу принять/понять то, что сама переварю через себя. Чужие взгляды и мнения не есть хорошо и полезно. Смотреть на мир чужими глазами - не моё.

"Истинно верующего" человека, который живет в миру, я тоже до конца не смогу понять - это очень тяжело. По мне так "истинно верующий" - он при монастыре живет, при церкви служит. Летом, кстати, общалась с таковым. Мало кто из мирских согласиться так начать жить - это ОЧЕНЬ сложно!!!,это серьезная ломка себя, своего образа жизни. Но вот как раз такой мог бы с чистой совестью выбирать 1 вариант. А по факту сейчас будут результаты - "относительные".



Цитата: maxsaf:

Просто любопытно, какие бы вы пункты сюда добавили?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792305&topic_id=36516&forumid=2#792305 Просто любопытно, какие бы вы пункты сюда добавили?Источник:

над формулировкой надо бы подумать, но нечто типа: верю, но не соблюдаю (не всегда соблюдаю) все ритуалы/требования.....



ЗЫ: вообще тема сложная. Очень много разных нюансов есть разных и много раз причин объективных, субъективных почему соблюдает или не соблюдает человек всё что положено. И, на мой взгляд, давать заключение: верующий человек или неверующий лишь потому, что он чего-то не соблюдает - не зная его жизнь - нельзя.

Под овечьей шкурой волки могут скрываться и наоборот.