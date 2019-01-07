NG.kz Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:08 В 2019 году в связи с повышением МРП изменились и суммы госпошлин за оформление документов. Кроме того, казахстанских детей до 16 лет обяжут иметь заграничные паспорта при выезде за пределы страны.

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