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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть реально люди собрались и чего-то требуют...

Ну правильно, после разжигания в соцсетях это и начинается. Потому и прокуратура сподхватилась. Сразу после поножовщины написали бы в официальных СМИ - что да как было на самом деле, тогда и в соцсетях раздувания, возможно, не было бы или не в таких масштабах. Отмолчались - получайте то, что есть.
Кстати, этому каналу Басе тож особой веры нет, постоянно на грани фола. Ни в названии, ни в описании ничего не понятно. Собрался митинг - и всё. Чё собрались, чего требуют?
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и проясняется, что за "митинг":
"Конфликт в Караганде: аким области заявил, что виновные будут наказаны."
https://www.zakon.kz/4952966-konflikt-v-karagande-akim-oblasti.html

[Исправлено: Сыкымы, 06.01.2019 - 18:47]
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.01.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ни в названии, ни в описании ничего не понятно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14835&1546787647

так это сегодня фишка очень многих сми...Тем самым себе "читателей" накручивают... Кто-то раскусит и плеваться будет, больше не возвращаясь, а кто-то да останется... :-x
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11127
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.01.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так это сегодня фишка очень многих сми...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14835&1546789491

О, это да! Бывает, название - прямо мировая сенсация, а суть - пшик.
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6485
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.01.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, праздники продолжаются, моя сделала вот это, нужно на голодный желудок сейчас откушать, в честь Рождества Христова..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6485
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.01.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за блюдо, не знаю, рис, изюм и какие то конфетки..
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.01.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за блюдо, не знаю,

кутья, Марик, кутья))))

А месяца через 2 вообще строгий пост начнется - после масленицы сразу....

[Исправлено: Алиса, 07.01.2019 - 13:07]
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве мусульмане кутью кушают?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А месяца через 2 вообще строгий пост начнется

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792298&topic_id=29403&forumid=2#792298

Марик, беременным и детям разрешается, Пост - не держать.
Тебе - придётся... :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6485
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.01.19 - 15:10
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАН сегодня собор посетил. в Астане.поздравил православных..
почему Меркель не посетила какой нибудь собор православный,
в Берлине том же , Собор Воскресения Христова например.
церквей то немерено в Германии православных.
наверное не знает что такое толерантность.
и не надо про то что церковь отделена от государства.
Германия, да, как и Казахстан, - светское государство.
Формально церкви от государства отделены.
На деле же государственные налоговые органы в Германии собирают церковный налог,
государство предоставляет церквям льготы и дотации.
могла бы и сходить, к своим жителям страны.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2019 - 16:43]
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