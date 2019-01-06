Vital Религия или Наука #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6883

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:46 За первый поставил. Почему? Не знаю. Хочется верить что мы все не просто так живём. Что у каждого есть свой путь, судьба, вера, любовь.

Всё-таки эвалюция это как то примитивно, и просто. Уже сегодня наши доморощенные учёные умудряются создавать клонов, искусственные органы, и это мы которые ещё не давно думали что земля плоская. А вы прикиньте что учёные через 500-900 лет изобретут или через лям лет. Даже фантасты на это не способны. Потому я ближе к первому пункту. Думаю все таки есть сверх разум который нас создал. И его все называют бог.