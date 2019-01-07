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§ NG.kz
Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году в связи с повышением МРП изменились и суммы госпошлин за оформление документов. Кроме того, казахстанских детей до 16 лет обяжут иметь заграничные паспорта при выезде за пределы страны.
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§ alex_60
Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2351
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из статьи
////- техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства)- 20 200 тенге///

а на сайте тенгри так
/
/- техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства)- 3157 тенге///

[Исправлено: alex_60, 07.01.2019 - 11:17]
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§ Тимур Гафуров
Re: Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 396
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.01.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
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