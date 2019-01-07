maxsaf Re: Победителей областной олимпиады по общеобразовательным... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1060

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:08 Я тоже учавствовал в таких олимпиадах, на областной занял призовое место по химии. Помню, жили мы тогда в деревне, очень бедненько жили, мне пришлось ехать защищать честь района в драной обуви, другой не было. Так стыдно было, когда вызвали на сцену для награждения, а у меня подошва болтается... Желаю всем этим умным мальчишкам и девченкам не останавливаться на достигнутом ни при каких обстоятельствах, как бы трудно не было. Времена коррупционеров пройдут, верю, что ум будет в цене.