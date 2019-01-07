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§ NG.kz
Победителей областной олимпиады по общеобразовательным предметам наградили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
460 учеников 9-11 классов, победители районных и городских этапов, представили на рассмотрение жюри свои работы по 15 предметам. Победителей определяли отдельно среди средних школ и среди инновационных учебных заведений.
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§ maxsaf
Re: Победителей областной олимпиады по общеобразовательным...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже учавствовал в таких олимпиадах, на областной занял призовое место по химии. Помню, жили мы тогда в деревне, очень бедненько жили, мне пришлось ехать защищать честь района в драной обуви, другой не было. Так стыдно было, когда вызвали на сцену для награждения, а у меня подошва болтается... Желаю всем этим умным мальчишкам и девченкам не останавливаться на достигнутом ни при каких обстоятельствах, как бы трудно не было. Времена коррупционеров пройдут, верю, что ум будет в цене. ;-)
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