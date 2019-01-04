Vital Re: Охрана на парковке есть, только гарантий нет #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6879

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:13 У меня тоже в районе стоянка. Щас уже не ставлю , потихоньку всё продаю. Так вот, охрана у нас, всех знала в лицо , меня точно знала и телефон у них был мой в журнале. Они б сразу обратили внимание если б кто-то на моей машине стал бы выезжать.