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§ NG.kz
В новый год входим со щукой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.19 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии скорого глухозимья можно половить хищницу, которая пока еще активна. Вот и торопятся щукари, ловят момент, стараются успеть наловиться всласть, пока эта острозубая торпеда не впала в зимний ступор.
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§ Vital
Re: В новый год входим со щукой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вам столько рыбы? Чё вы с ней делаете?
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