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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из статьи Евгения ШИБАРШИНА "Уйти от религиозных спекуляций" я узнал, что в конце 2017 года официально было заявлено, что верующими себя считает 91% казахстанцев. Хотелось бы узнать, как с этим дела обстоят среди форумчан.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 06:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За первый поставил. Почему? Не знаю. Хочется верить что мы все не просто так живём. Что у каждого есть свой путь, судьба, вера, любовь.
Всё-таки эвалюция это как то примитивно, и просто. Уже сегодня наши доморощенные учёные умудряются создавать клонов, искусственные органы, и это мы которые ещё не давно думали что земля плоская. А вы прикиньте что учёные через 500-900 лет изобретут или через лям лет. Даже фантасты на это не способны. Потому я ближе к первому пункту. Думаю все таки есть сверх разум который нас создал. И его все называют бог.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Думаю все таки есть сверх разум который нас создал.

Это был доморощеный ученый из соседней галактики, который опережает нас в развитии на каких-то 500 лет, и ему надоело играться с клонами в своей родной галактике :lol:
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я видел по Рен ТВ ,как спецслужбы пытали инопланетянина . Он сказал что не было большого взрыва и что вселенная всегда существовала. И смерти нет , это мы ее придумали. )))
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:И смерти нет

Надеюсь, инопланетянин все еще жив :lol:
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

И ещё. Путин сказал мы все попадём рай потому что мы мучиники, а вы иностранцы в ад. Так что бросай свою Канаду давай к нам. Скоро война будет а у нас есть гипероружие, у вас нету. К тому же Ванга сказала вас скоро с моет океаном а нас нет.
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