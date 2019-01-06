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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из статьи Евгения ШИБАРШИНА "Уйти от религиозных спекуляций" я узнал, что в конце 2017 года официально было заявлено, что верующими себя считает 91% казахстанцев. Хотелось бы узнать, как с этим дела обстоят среди форумчан.
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