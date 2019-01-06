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≡ "TAZALIKE". Флешмоб по уборке мусора предложил бизнесмен Сейсембаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"TAZALIKE". Флешмоб по уборке мусора предложил бизнесмен Сейсембаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Флешмоб по уборке мусора и туалетизации TAZALIKE запустили в Казахстане. Инициаторами проекта стали бизнесмен Маргулан Сейсембаев и объединение по развитию внутреннего туризма Nomad Explorer.
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§ Серый волк
Re: "TAZALIKE". Флешмоб по уборке мусора предложил...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9785
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вдруг наступило чудесное прозрение!
:lol:
Вторая картинка кстати из интернета.
В оригинальность первой верится больше.
Вот модуль с ВДНХ.
Такие ставились два-три года назад.
Совпадают даже шрифты и картинки на табличках, цвет может быть разным.
В последних реконструкциях парков ставят более современного дизайна и конструктива.
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§ maxsaf
Re: "TAZALIKE". Флешмоб по уборке мусора предложил...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова то какие нынче в моде: Цифровизация, Туалетизация... :lol:
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